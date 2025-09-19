Ruotsin hallitus on valmis lainaamaan kaikkiaan 220 miljardia kruunua eli liki 20 miljardia euroa yrityksille, jotka ovat valmiita rakentamaan maahan uutta ydinvoimaa.
Ruotsissa säädettiin keväällä uusi laki, jonka nojalla valtio osallistuu ydinvoiman lisärakentamisen rahoittamiseen markkinahintaa edullisemmilla lainoilla.
Lainapaketin on tarkoitus rahoittaa noin 2 500 megawatin edestä sähköntuotantoa. Tavoite on, että uudet reaktorit saataisiin käyttöön noin vuonna 2035.
Ruotsin valtion omistama energiayhtiö Vattenfall kaavailee Ringhalsin ydinvoimalan läheisyyteen kolmea tai viittä pienydinreaktoria. Ruotsin länsirannikolla sijaitsevassa Ringhalsissa on nyt toiminnassa kaksi perinteistä ydinreaktoria.
Ruotsissa on käytössä kuusi reaktoria, jotka tuottavat noin 30 prosenttia maan sähköstä.