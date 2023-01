Vastaavalta päätoimittajalta: Maikkarin muutto on merkkipaalu suomalaiselle medialle

Vaikka vanhaan kiinteistöön liittyy paljon nostalgiaa ja tärkeitä muistoja omankin urani vaiheilta, muutto tuntuu erittäin hyvältä. Se, että omistajamme Telia on halunnut satsata uusiin toimitiloihin, uusiin studioihin ja modernin uutistuotannon edellyttämään teknologiaan, kertoo luottamuksesta maikkarilaisten osaamiseen kotimaisten sisältöjen tekijänä, olipa kyse uutisista, urheilusta, draamasta tai viihteestä.

Kyseessä on miljoonien eurojen investointi kotimaiseen mediaan ja siinä etenkin uutisiin. Tämän kokoluokan panostukset ovat harvinaisuus Suomessa, ja siksi kyseessä on merkkipaalu koko suomalaiselle mediakentälle.

Uutisten näkökulmasta uudet työskentelytilat ja studiot ovat teknologinen jättiloikka. Valmistuessaan Euroopan moderneimmat studiot tarjoavat aivan uudenlaiset mahdollisuudet elämyksellisten uutis- ja ajankohtaisohjelmien tekemiseen. Tulee toki viemään oman aikansa, että kaikki teknologian suomat mahdollisuudet opitaan hyödyntämään. Varmaa silti on, että lähiviikkojen ja -kuukausien aikana katsoja huomaa eron entiseen, katsoipa hän Huomenta Suomea, MTV Uutiset Liveä, Viiden jälkeen -ohjelmaa tai iltauutisia.

Ennen ensi-iltaa omat päällimmäiset tuntemukseni ovat jännitys ja helpotus. Jännitys on sitä jännitystä, mitä suoriin lähetyksiin aina liittyy. Samaan aikaan olo on helpottunut. Saimme talon käyttöömme puoli vuotta sitten, ja nyt lähetystreenit on treenattu ja vihdoin pääsemme aloittamaan!