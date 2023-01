Tässä on MTV Uutisten ensimmäinen suora lähetys uusista Vallilan toimitiloista – MTV:llä käynnissä historiallinen muuttoviikko!

MTV:n Ilmalan toimipiste – tuttavallisemmin Pöllölaakso – on ollut ikoninen TV- ja lähetystoiminnan pyhättö ja suomalaisen TV-historian näyttämö vuosikymmenten ajan. Nyt pöllölaaksolaiset tiimi kerrallaan siirtyvät tällä viikolla Ilmalasta Vallilaan ja aloittavat työnteon uusista tiloista.

MTV Uutiset Live on ensimmäinen studioita käyttävä tuotanto, joka siirtyy Vallilaan. Tiimi työskentelee samoissa toimitiloissa, mutta eri studiossa kuin illan TV-uutiset.

– On hienoa kokea tällainen supermoderni uutisstudioiden maailma, joka Vallilaan on rakennettu. Meillä on isot screenit ja seinät, joiden avulla uutisia voidaan jatkossa havainnollistaa entistä paremmin.