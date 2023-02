Vastaamon tietomurrosta epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti tänään

Kiisti Twitterissä syyllistyneensä tietomurtoon

Tuomittu American Airlinesiin liittyvässä jutussa

Kivimäki on aiemmin tuomittu muun muassa American Airlines -lentoyhtiöön ja yhdysvaltalaisviranomaisiin kohdistuneista huijauksista. Hän soitteli perättömiä hätäpuheluita, joiden perusteella yhdysvaltalaispoliisilaitokset lähettivät erikoisjoukkoja ihmisten koteihin ja lentoyhtiö keskeytti lennon.

STT on julkaissut Kivimäen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin. Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.