Vasta hankitulle SM-liigamestarille pikalähtö – näin osapuolet kommentoivat yllättävää purkua

Nyt ulkomaille?

– Keskusteluja on käyty. Kyllä se on hyvin mahdollista, että ulkomailla jatkuu (ura).

Hyökkääjä on voittanut Tapparassa kaksi Suomen mestaruutta ja CHL-kannun. SM-liigaotteluita Moilasella on vyöllään viideltä sesongilta kaikkiaan 195.

– Hyvä fiilis on ollut tulla tänne. Jätkät on ottaneet hyvin vastaan, joten ihan hyvä ensivaikutelma on tullut. Aika paljonhan tuosta vielä jätkiä puuttuu, mutta nuori porukka on kasassa, niin jalkaa ainakin pitäisi löytyä, Moilanen sanaili tuolloin.