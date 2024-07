Suomen mestari hehkutti vasta uutta SM-liigaseuraansa – nyt sopimus on purettu

– Hyvä fiilis on ollut tulla tänne. Jätkät on ottaneet hyvin vastaan, joten ihan hyvä ensivaikutelma on tullut. Aika paljonhan tuosta vielä jätkiä puuttuu, mutta nuori porukka on kasassa, niin jalkaa ainakin pitäisi löytyä, Moilanen sanoi.