Vasemmistoliitto pistäisi miljonäärit lisäverolle – vero tuottaisi 0,5:n veroprosentilla puoli miljardia vuodessa

Varallisuusvero on käytössä jossain muodossa esimerkiksi Norjassa, Espanjassa ja Sveitsissä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski teki jo keväällä eduskunnassa toimenpidealoitteen miljonääriveron käyttöönotosta, ja maanantaina puolue järjesti asiasta keskustelutilaisuuden Suomi Areena -tapahtumassa Porissa. Myös palkansaajajärjestö SAK on aiemmin ehdottanut varallisuusveroa.

– Kun miettii seuraavaa vaalikautta, meidän mielestä on tärkeää, että puhutaan palveluiden rahoituksesta. Meillä on kuitenkin edelleen isoja tarpeita vanhuspalveluissa, terveyspalveluissa ja myös kouluissa. Työllisyysasteen lisäksi pitää huolehtia siitä, että rahoituspohja on riittävä.