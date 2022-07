Li Andersson miljonääriverosta: "Varallisuuserot ovat kasvaneet rikkaimpien eduksi" – näin vastaavat SDP ja RKP

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson esitteli puolueensa ehdotuksen miljonääriverosta tänään SuomiAreenan Taitekohdat-ohjelmassa.

– Jos me haluamme pitää Suomessa huolta siitä, että meillä on hyviä kouluja tulevaisuudessa, meillä on osaavaa koulutettua työvoimaa, meillä on toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto, niin meidän pitää myöskin puhua julkisten palveluiden riittävästä rahoituspohjasta. Meillä on Suomessa vallalla kehitys, jossa varallisuuserot ovat kasvaneet kaikkein rikkaimpien suomalaisten eduksi.

– Sen sijaan, että lähtisimme kiristämään tavallisten työntekijöiden tai pk-yritysten verotusta, meidän kannattaa siirtää verotuksen painopistettä verovälttelyn ehkäisyyn sekä suurten omaisuuksien verotukseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vasemmistoliiton mukaan oikeudenmukainen ratkaisu olisi miljonäärivero. Se olisi 0,5 prosentin miljonäärivero, joka kohdistuisi rikkaimpaan kolmasosaan.

Miljonäärivero ei koskisi omaa asuntoa eikä suojeltua metsää tai rakennuskantaa.

SDP:n mielestä Suomessa pitää olla laaja verotuspohja.

– Tällainen varallisuusveron uudelleen käyttöön ottaminen on mielenkiintoinen ehdotus. Sinänsä aihe on yhteinen, mutta me olemme enemmän pääomatuloveron kannalla, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo.

RKP:n mukaan vasemmistoliitto ehdottaa aina uutta verolajia, kun Suomessa on yhteiskunnan haaste.

– Yksi vero ei ratkaise kaikkia haasteita, vaan se vaatii laajempia toimenpiteitä, RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström huomautti.

Lue myös: Vasemmistoliitto pistäisi miljonäärit lisäverolle vahvistaakseen hyvinvointipalveluiden rahoitusta

SDP haluaa investointeja energiaan

SPD esitti puolueen taitekohtana talouden ja investoinnit. Puolueen mukaan Suomen on aika rakentaa uudestaan menestystä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tässä ja nyt tarvitaan yhä enemmän investointeja energiaan. Se tekee meistä omavaraisemman ja kilpailukykyisemmän, Mäkynen esitteli.

Mäkysen mukaan ulkomaisille uusille investoinnille houkuttelevaa on uusiutuva sähkö, jota Suomessa rakennetaan koko ajan lisää.

– Näen paljon mahdollisuuksia vihreässä siirtymässä, Wickstöm toteaa.

8:38 SDP vaatii enemmän investointeja energiaan – näin vastaavat RKP ja Vasemmistoliitto.

RKP haluaa paremman toimintaympäristön yrityksille

RKP esitteli taitekohtanaan huolen suomalaisten yritysten tilasta.

– Meidän on panostettava siihen, että yritysten toimintaympäristö on parempi. Pitäisi luoda kannustavampi verotusympäristö yrityksille. Työvoimapula rasittaa tällä hetkellä kaikkia yrityksiä.

– Esimerkiksi Virossa toimintaympäristö yrityksille on parempi kuin meillä. Meidän on pakko lähteä miettimään sitä, että meillä on jatkossa suomalaisia työpaikkoja.