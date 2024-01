Vasemmistoliiton Merja Kyllönen Stubbin tueksi, perussuomalaisten Sheikki Laakso valitsee Haaviston

"Kun porvareista pitää kerran valita, niin valintani on Alex, kansainvälinen ja verkostoitunut älykäs osaaja, joka uskaltaa olla oma itsensä. Hänellä on sydäntä olla tukena kollegalle, myös niissä hetkissä, kun toiset mieluummin vaikenevat.", Kyllönen kirjoittaa.

Ensimmäisellä kierroksella Kyllönen antoi tukensa oman puolueensa Li Anderssonille. Kyllösen muotoilu "kun porvareista pitää kerran valita..." on mielenkiintoinen, koska valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas ja vihreiden tukema Pekka Haavisto on mielletty Stubbia punavihreämmäksi ehdokkaaksi. Tosin Haavisto itse on kieltänyt olevansa ainakaan punainen.