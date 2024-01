Jännitys tiivistyy – taustavaikuttajat paljastavat Stubbin ja Haaviston taktiikat toiselle kierrokselle

Toisen kierroksen suuri kysymys on, miten pudonneiden presidenttiehdokkaiden saamat äänet mahdollisesti jakautuvat Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston kesken. Stubbia pidetään ennakkosuosikkina ja Haavistoa altavastaajana.

– Me emme suuntaa tarkkaa viestiä keskustan kannattajille tai Jussi Halla-ahon kannattajille. Kun naapurissa on sota ja tiedetään, että rajojemme turvallisuus on tämän hetken tärkein asia mielessä, meidän pitää pystyä kertomaan kaikille ihmisille, että Pekka on varmakätinen johtaja, joka pitää Suomen poissa sodasta, Olli Muurainen sanoo.

Huomenta Suomessa vieraillut Muurainen on Pekka Haaviston tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

"Liikkeellä empaattisella otteella"

Alexander Stubbin kampanjapäällikkö Kristiina Kokko luottaa Stubbin laajaan kokemukseen.

– Hänellä on niin pitkä ja poikkeuksellinen kokemus eri ministeripositioista. Hän on liikkeellä kuuntelevalla ja empaattisella otteella, Kokko sanoo.

Kokon mukaan Stubb haluaa kuulla myös ne "pienet hiljaiset signaalit".

– Oman näkemykseni mukaan tässä on kyse siitä, kuka on paras henkilö ajamaan Suomen ja suomalaisten asiaa maailmalla hankalassa ja vaikeassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, Stubbin kampanjapäällikkö arvioi Huomenta Suomessa.

– Uskon, että kansalaiset tekevät harkintansa ja ratkaisunsa itse.

Somen kautta tutummaksi

Olli Muurainen uskoo, että toisella kierroksella korostuu ehdokkaan persoona.

– Kyse ei ole pelkästään ulkopolitiikan peruslinjasta, josta onkin aikalailla konsensus. Silloin tulee tärkeäksi se, millainen persoona, millainen henkilö siellä on.

– Siinä mielessä kansa on ollut viisas tehdessään arviointia. He ovat tutustuneet näihin henkilöihin myös sosiaalisen median kautta. Millainen Alex siellä on, millainen Pekka siellä oikeasti on.

Kampanjansa aikana Alexander Stubb on korostetusti myöntänyt virheensa ja kehunut usein muita ehdokkaita. Kristiina Kokon mukaan kyse ei ole kampanjatempusta.

– Se lähtee ihan ehdokkaasta itsestään. Kypsä ihminen, Kokko sanoo.

Haaviston vaalikassa saanut täytettä

Sunnuntaina kiitospuheessaan Pekka Haavisto paljasti, että vaalirahat on käytetty ja lisää tarvitaan. Rahapulaa ei enää ole.

– Viimeisinä päivinä on tullut satojatuhansia euroja. Meillä on 5 000–6 000 ihmistä, jotka ovat lahjoittaneet rahaa. He ovat tavallisia kansalaisia. Siellä on hyvin vähän yrityksiä, puhumattakaan mistään etujärjestöistä, Olli Muurinen kertoo.

Presidentinvaalin toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11. helmikuuta. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 31.tammikuuta−6. helmikuuta ja ulkomailla 31. tammikuuta−3. helmikuuta.