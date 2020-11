Vasemmistoliiton Andersson kritisoi pääkaupunkiseudun koronatoimia MTV:n haastattelussa: Näyttää siltä, että yritetty mennä liikaa talouden ehdoilla

– Ymmärrän, että on huolta siitä, miten yritykset pärjäävät, mutta mielestäni on syytä painottaa, että Suomen esimerkki näyttää, että terveys ja talous eivät ole vastakkaisia. Tekemällä tiukkaa politiikkaa tartuntojen pitämiseksi minimissä tehdään myös parasta talouspolitiikkaa, sanoo Andersson MTV Uutisten haastattelussa.

– Toivon, että pääkaupunkiseudulla on valmiutta seurata tilannetta ja tarvittaessa tiukentaa suosituksia, sanoo Andersson MTV Uutisille.

Andersson sanoo ymmärtävänsä, että pääkaupunkiseudulla koronan hillitseminen on vaikeampaa kuin pienemmillä paikkakunnilla, mutta toisaalta pääkaupunkiseudun toimilla on väliä, sillä se on ratkaisevassa asemassa koko maan koronatilanteen näkökulmasta.