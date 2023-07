Varusmiesten iltapala uudistuu – tätä on nyt tarjolla, kerran viikossa luvassa "herkkua"

Leijona Cateringillä on tapana kerätä asiakaspalautetta varusmiehiltä muutaman kerran vuodessa.

– Proteiini on sellainen sana, mikä meidän kyselyissä tulee aina esiin. Lisäksi leivonnaiset, kuten pullat, marjapiirakat ja mokkapaloja saivat mainintoja, Malkamäki kertoo.

Kerran viikossa tarjolla herkkuiltapalaa

Hedelmien monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota. Ennen tarjolla on ollut vain yhtä lajiketta.

– Lisäsimme valikoimaan lisää rahkaa, jugurtteja ja vanukkaita. Osa tuotteiden resepteistä on uudistettu ja niihin on lisätty herapohjainen proteiinijauhe antamaan lisäproteiinia. Myös suklaaproteiinivanukas on ollut tosi tykätty, Malkamäki sanoo.