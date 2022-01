Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä varmistettu 10 tapausta omikronin alamuunnosta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on varmistettu kymmenen omikron BA.2-varianttia eli omikronin alamuunnosta.

– Jopa 98 prosenttia päivittäin diagnosoimistamme koronatartunnoista on tänä vuonna ollut omikron BA.1-variantin aiheuttamia. Viime viikolla huomasimme PCR-seulontatestimme positiivisissa tuloksissa muutoksia, jotka viittasivat mahdolliseen omikron 2-varianttiin, Tyks Laboratorioiden ylilääkäri Tytti Vuorinen toteaa sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Omikron BA.2-variantti on omikronvariantin alalinja, joka on levinnyt maailmalla nopealla vauhdilla. Esimerkiksi Tanskassa variantti on jo syrjäyttänyt alkuperäisen omikron BA.1-variantin.