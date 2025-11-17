Tampereen kulttuurijohtaja, entinen Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) on saamassa potkut, kertoi Aamulehti maanantaina
Tampereen kulttuurijohtajan pesti lakkautetaan kaupungin yt-neuvotteluissa, joissa johtajia vähennetään erityisesti sivistyspalveluista.
Irtisanottavien listalla on lisäksi esimerkiksi Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green.
Sampo Terho vahvisti virkansa päättymisen Aamulehdelle. Hän kertoi sopineensa kustantajan kanssa seuraavan romaaninsa kirjoittamisesta.