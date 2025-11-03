Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha kertoo, että on tehnyt virheitä asiakaslaskujen maksumuistutuksissa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha pyytää anteeksi maksumuistutusten viivästymistä. Hyvinvointialueen mukaan asiakaslaskujen maksumuistutuksissa on epäonnistuttu ja tehty virheitä.

Tiedotusvälineissä on viime viikkoina kerrottu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lähettäneen maksumuistutuksia lähes kolmen vuoden takaisista lääkärikäynneistä. Varha on selittänyt perinnän viiveitä hyvinvointialueuudistuksella.

Varha antoi maanantaina aluehallitukselle tilannekatsaukseen maksumuistutuksista. Aluehallitus linjasi, että Varha selvittää ja tarvittaessa uudistaa maksumuistutusten prosessia. Varha ei lähetä uusia sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksumuistutuksia viivästyneistä laskuista ennen kuin selvitys on kaikin osin valmis.

– Olemme epäonnistuneet ja pyydämme anteeksi asiakkaille koitunutta vaivaa, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo Varhan tiedotteessa.

Hyvinvointialue selvittää tällä hetkellä tiedonsiirtoa, tietojärjestelmiä ja perintätapaa. Käynnissä olevassa selvityksessä ei toistaiseksi ole löytynyt syitä, jotka selittäisivät asiakaspalautteissa esiin nousseita häiriöitä.

– Maksumuistutuksia saaneille asiakkaille on valitettavasti koitunut kohtuutonta ylimääräistä vaivaa. Teemme parhaamme, että kohtelemme asiakkaita yhdenvertaisesti. Pitkän ajan takaa laskuja ei välttämättä muista ja on asiakkaalle tietenkin tarpeen nähdä maksun peruste, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Niina Alho.