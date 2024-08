AVI huomautti Pohjanmaan hyvinvointialuetta psykiatristen palveluiden saatavuudesta – osa jonottanut hoitoa vuosia

AVI on selvittänyt Pohjanmaan hyvinvointialueen aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuutta ja henkilöstön riittävyyttä saatuaan asiaa koskevan epäkohtailmoituksen. Huomautus annettiin neuropsykiatristen puutteissa tutkimusten järjestämisessä riittävässä laajuudessa, sekä riittävän henkilöstön varmistamisessa aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidon palveluissa.

Jonot jopa vuosia

Varsinkin neuropsykiatristen tutkimusten kysyntä on kasvanut viime vuosina paljon, ja niihin pääsemisessä on esiintynyt hyvinvointialueella merkittäviä viiveitä. Potilaat ovat voineet joutua odottamaan aikaa tutkimuksiin sisältyville vastaanottokäynneille jopa vuosia sen jälkeen, kun neuropsykiatristen tutkimusten tarve on todettu.