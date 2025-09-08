Avi: Mielenterveys- ja päihdepalveluissa puutteita Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut huomautuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle (Varha) puutteista mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisessä.

Avi on saanut useita epäkohtailmoituksia Varhan järjestämiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyen. Ilmoitukset ovat koskeneet muun muassa päihdekuntoutuksen ja asumispalvelujen saatavuutta tai sitä, että päihdekuntoutuksen saannin ehtona on edellytetty sitoutumista asiakkaalle epärealistisiin tavoitteisiin.

Varha on myös myöntänyt asiakkaille niin vähän tukea, että palveluntuottajalla ei ole ollut mahdollisuutta vastata asiakkaiden palvelutarpeisiin ja tukea heidän kuntoutumistaan. Asiakkailla on ongelmallisen päihteiden käytön lisäksi myös muita arjen haasteita, kuten työttömyyttä, rikostaustaisuutta tai mielenterveyden ongelmia.

Varhan on annettava joulukuuhun mennessä aville selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.