MTV Uutiset selvitti: Avit ottaneet valvontaan kymmeniä kuntia hoitotakuun ylitysten takia – "Koko elämään vaikuttavat seuraukset"

Yllä oleva lista on kunnista ja kuntayhtymistä, joiden alueella avi on aloittanut valvonnan epäiltyjen hoitoonpääsyvaikeuksien takia tämän vuoden aikana. Kuntayhtymien osalta ongelmat voivat koskea koko aluetta tai osaa sitä.

Esimerkiksi Akaassa koulupsykologipalveluissa on tänä vuonna ollut peräti 1,5 vuoden jono. Saarijärvellä puolestaan yli vuoden, kun lain raja on kolme kuukautta. Jyväskylässä ja Kangasalla lapsi odottaa liian pitkään.

Takaisinsoittoja päivien päästä

Epävirallisia jonoja

"Asiakirjoista saatujen selvitysten ja valvontakokouksen perusteella aluehallintovirastolle on muodostunut käsitys siitä, että kiireettömään hoitoon pääsy ei kaikilta osin toteudu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asiakkaalle ei ole aina yhteydenoton aikana hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarvittavaa aikaa annettu, vaan asiakkaita on muun muassa kehotettu soittamaan ajanvarausta uudelleen ja asiakkaita on laitettu myös epäviralliseen jonoon. Vastaanottoa odottavien odotusaika ei kuvaa vallitsevaa tosiasiallista tilannetta."

"On selvää, että koronaepidemia on keväästä 2020 lähtien sitonut perusterveydenhuollon jo aiemmin niukkaa resurssia muun muassa jäljitykseen, puhelinohjaukseen, hoitoon ja rokotuksiin. Samanaikaisesti Suomessa on menty kohti hoitajapulaa, joten korvaavan henkilöstön saaminen on ollut hyvin vaikeaa. Valvottavien suurehkoa määrää selittää osittain myös se, etteivät valvontaviranomaiset vuonna 2020 tehneet suunnitelmaperusteista hoitoon pääsyn valvontaa. On lisäksi hyvä huomata, että valvonta kuvaa nimenomaan alkuvuoden 2021 tilannetta."