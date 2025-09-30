Käräjäoikeuden mukaan kaksi Rannikkovartioston kouluttajaa syyllistyi simputukseen.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin kaksi Rannikkolaivaston kouluttajaa, jotka teettivät varusmiehillä asiaankuulumattomia tehtäviä ja kohtelivat näitä nöyryyttävällä tavalla.
Rikosten uhreina oli kymmenkunta sotilaspoliisikoulutuksessa ollutta varusmiestä, joita kouluttajat olivat muun muassa määränneet juoksemaan rangaistukseksi.
Käräjäoikeuden mukaan molemmat kouluttajat syyllistyivät esimiesaseman väärinkäyttöön ja toinen heistä lisäksi lievään pahoinpitelyyn.