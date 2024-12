Podcastaaja Nico Lingmanin pikkuveli kuoli rikoksen uhrina: "Toivoisin, että sitä osattaisiin käsitellä arvokkaasti"

Podcastaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnetun Nico Lingmanin pikkuveli löydettiin kuolleena elokuussa 2023.

Podcastaaja-somevaikuttaja Nico Lingmanin pikkuveli löydettiin 20. elokuuta 2023 kuolleena Helsingin Kalasatamasta.

Lokakuussa 2023 Helsingin käräjäoikeus vangitsi neljä henkilöä, kaksi naista ja kaksi miestä, epäiltynä murhasta. Toinen vangituista miehistä oli tunnettu Temptation Island Suomi -ohjelmasta.

Lopulta poliisi kuitenkin vapautti kolme henkirikoksesta epäiltyä ja epäili yhtä 28-vuotiasta naista taposta. Tammikuussa 2024 nainen vapautettiin tutkintavankeudesta, eikä häntä enää epäillä taposta. Jutussa kyseeseen voi tulla esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus, perusmuotoisina tai törkeinä.

Lingman on ollut surustaan hyvin avoin ja kokee, että hänen suruprosessinsa on mennyt hyvin.

– Jokainen ihminen kuolee jossain vaiheessa, ja kuolema on luonnollinen osa jokaisen elämää. Toki minun veljeni lähti todella ajoissa sellaisella tavalla, jota ei toivoisi kenellekään. Mutta olen yrittänyt ottaa tämän niin, että käsittelen sitä mahdollisimman avoimesti ja yritän näyttää, että surun ja kaipauksen tunteet ovat myös miehelle suotavia tunteita. Niitä saa näyttää, Lingman kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 2. joulukuuta.

Tapaus oli paljon mediassa esillä, mutta Lingman kokee, ettei se vaikuttanut häneen juurikaan.

– Perheeni, erityisesti äitini, on se, johon se on vaikuttanut todella paljon. Olen yrittänyt suojella äitiä kaikilta jutuilta, mitä mediassa on näkynyt. Olen ollut jonkin verran julkisuudessa sosiaalisen median kautta ja tottunut siihen, että varsinkin anonyymeillä palstoilla kommentointi on välillä ala-arvoista ja asiatonta. Veljeni ei varmasti ollut puhdas pulmunen omassa elämässään, mutta sitä jotenkin toivoisi, että sen jälkeen, kun ihminen kuolee, niin sitä osattaisiin käsitellä tietyllä tavalla arvokkaasti, Lingman totesi.

Lingman on tunnettu Tabucäst-podcastista, jota hän juontaa yhdessä Alona Kuusiston kanssa. TikTokissa Lingmanilla on 70 000 seuraajaa ja Instagramissa lähes 40 000.

Nico Lingman on ollut päihteetön jo vuosia. Yllä olevalla videolla hän kertoo syyt päätöksen takana.

Nico Lingman on ammatiltaan myös puolustusvoimien kapteeni.