Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksynyt lakipaketin, jolla liittovaltion hallinnon sulku voidaan välttää

Paketissa hallinnon rahoitus jatkuisi 45 päivän ajan nykyisellään. Väliaikaispakettiin ei kuitenkaan kuuluisi rahoitusta Ukrainalle, mitä republikaanipuolueen radikaalisiipi on vastustanut. Ukraina-apua pyritään jatkamaan muuta kautta.

Paketti pitää vielä hyväksyä senaatissa ennen kuin vuorokausi vaihtuu Yhdysvaltain itärannikolla aamuseitsemältä Suomen aikaa. Senaatti on demokraattienemmistöinen, joten paketti hyväksyttäneen sielläkin.

Republikaanien äärilaita haraa vastaan

Kapinoivat republikaanit perustelivat rahoituksen jatkamisen estämistä muun muassa sillä, että he vastustavat suurina pitämiään valtion menoja. Kuitenkin myös sulku olisi tullut kalliiksi. Ajatuspaja Center for Strategic and International Studiesin raportin mukaan Yhdysvaltojen bruttokansantuote laskisi lyhyellä aikavälillä 0,2 prosenttia viikossa. Pidemmällä aikavälillä sulun vaikutukset kasvaisivat suuremmiksi.