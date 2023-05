Vappupuheiden perusteella hallitusneuvotteluissa väännetään lähinnä arvoista: Saako perussuomalaisten "vinoilutaktiikka" RKP:n taipumaan?

Perussuomalaiset pehmittää äänestäjiä leikkauksiin

Kaijan mukaan Halla-ahon avauksen tarkoitus on saada perussuomalaisten kannattajat myöntyväisemmiksi sosiaali- ja työttömyysturvan leikkauksille, joita tulevan hallituksen odotetaan toteuttavan.

– Perussuomalaisten sisällä on varmasti kahta mielipidettä siitä, millä tavalla sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksia pitäisi leikata. Leikkaukset tietenkin koskisivat pääosin suomalaisia työttömiä ja sosiaalietuuksien saajia. Perussuomalaisten ajatus on toki ollut se, että suomalaisetkin työttömät pitää saada töihin.

RKP:n maahanmuuttolinja sai osakseen vinoilua

Hallitusneuvotteluista povataan aina vaikeita. Juha Kaija kuitenkin uskoo, että puolueiden on tällä kertaa helppo päästä yksimielisyyteen hallituksen talouslinjasta. Kovempi vääntö tullaan käymään arvokysymyksistä.

Arvoihin liittyviä näkemyseroja on etenkin perussuomalaisten ja RKP:n välillä. Esimerkiksi perussuomalaisten maahanmuuttolinja on tiukempi kuin RKP:n. RKP on vaalien jälkeen toistellut julkisuudessa, että puolue ei lähde hallitukseen, joka tekee "perussuomalaista politiikkaa".