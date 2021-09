Petteri Orpo: Seuraava hallitus joutuu tekemään leikkauksia – Riikka Purra samoilla linjoilla: "Jopa Sipilän kauden kikyt kalpenevat"

Talouspolitiikan tulevaisuuden osalta Orpo ja Purra ovat osin samoilla linjoilla: kipeitäkin päätöksiä on edessä.

– Minä uskallan sen sanoa, että seuraava hallitus joutuu tekemään myöskin leikkauksia, tähän ylettömään velkarahan jakamiseen, jota on tällä hetkellä harjoitettu. Se on vastuutonta, koska vasemmistohallituksessakin tiedetään, että nämä kulutusjuhlat loppuvat jossain vaiheessa, Orpo sanoi.

– Olen aivan samaa mieltä siitä, että seuraava hallitus, mistä ikinä se koostuukaan, joutuu tekemään vaikeaa päätöksiä. Uskoisin jopa, että [Juha] Sipilän kauden kikyt jäävät kalpenemaan näiden rinnalla. Mutta se on sitten täysin toinen asia, miten näin tehdään, Purra linjasi.

Perussuomalaisten Purra ei kysyttäessä kieltänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, jota kokoomus on ajanut.

Kiivas väittely hoitajapulasta

– Tämä työvoimapula on erittäin huolestuttavalla tavalla leviämässä muun muassa hoiva-alalle, Orpo kuvaili.

– Hoiva-alalle! Mistä syystä siellä on työvoimapula? Voi että, Purra vastasi.

– On karmeaa ylenkatsetta meidän hoitajiamme, erityisesti vanhustenhuollon lähihoitajia kohtaan väittää, että työvoimapula johtuu siitä, että suomalaiset eivät yhtäkkiä haluaisi tehdä näitä töitä, Purra vastasi.

Sote-uudistusta ei aiota repiä

Nykyinen Sanna Marinin (sd.) hallitus on ajanut läpi erittäin mittavaa sote-uudistusta. Uusien hyvinvointivaalien aluevaalit järjestetään tammikuussa.

Sekä kokoomus että perussuomalaiset on vastustanut uudistusta. Kummallakaan ei silti ole hinkua repiä lainsäädäntöä kappaleiksi tulevaisuudessa.

– Täytyy realistisesti ymmärtää, että lainsäädännön peruuttaminen näin massiivisissa asioissa on hyvin vaikeaa, Purra sanoi.

– Eduskunta on päätöksensä tehnyt, hallituspuolueiden runnomana. Siihen nähden, koska tämä on kuitenkin tosiasiallista lainsäädäntöä, olisi väärin tässä julistaa, että me revimme tämän kappaleiksi, Orpo kommentoi.