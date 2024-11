Vappu Pimiä luottaa TTK-esityksessä erotiikkaan ja huumoriin – Ernest Lawson aikoo lahjoa tuomarit

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähdään tähtiparien lisäksi myös juontajat Vappu Pimiä ja Ernest Lawson parketilla tanssimassa. Pimiä ja Lawson ovat saaneet tehtäväkseen toimia kahden joukkueen kapteenina, jotka on arvottu TTK-tähtiparien kesken.

– Minulla oli itseasiassa toiset uudemmat kengät, mutta luotan näihin, näissä on taikaa, Pimiä kertoi.

– Erkun vahvuudet oli vakiotanssit ja minun latinalaiset. Sanotaan näin, että ei liikaa voi suoda yhdelle ihmiselle. Nyt on minun vuoroni, Pimiä uhoaa pilke silmäkulmassa.

Juontajakaksikolla on leikkimielinen kisa keskenään.

– Okei, okei, Vappu on hyvin itsevarmasti siellä liikkeellä. Älä kerro Vapulle, mutta minä sain omalla kaudella salsasta huonoimmat pisteet eli siinä, missä pärjäsin yleisesti ottaen hyvin, salsa ei ollut vahvuus. Mutta sen takia tämä on revanssin paikka. Se on Vappu, jota joudutaan lohduttamaan sunnuntaina.