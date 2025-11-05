Maajussi-Tuomas valitsi vierelleen Jonnan. Kesän aikana kaksikko muutti hyvin nopeasti yhteen.
Maajussi-Tuomas kertoo Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa, miten hänen ja Jonnan suhde eteni salamavauhtia, kun kamerat sammuivat. Kauden viimeinen Mitä heille kuuluu nyt -jakso on nähtävillä MTV Katsomossa.
Maajussi-Tuomas ja hänen valittunsa Jonna kertovat jaksossa, että he ovat muuttaneet yhteen. Jonna asuu Tuomaksen tilalla ja auttaa häntä maatilan töissä.
– Olemme rakastuneita. Löysin sellaisen ihmisen, jonka kanssa haluan elää yhdessä koko loppuelämäni, Tuomas kertoo jaksossa.
Lue lisää: Ihastus on käsinkosketeltavaa maajussi-Tuomaksen ja puolisoehdokkaan välillä: "Hän pääsi yllättämään"
– Jään odottamaan hääkellojen sointia ja joitakin muitakin uutisia, pariskunnan luona käymässä oleva Vappu Pimiä iloitsee.