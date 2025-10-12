Maajussi-Tuomaksen ja puolisoehdokas-Jonnan välillä on lämpimiä tunteita.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -kauden viidennessä jaksossa jatketaan ryhmätreffejä, joiden jälkeen maajussien on tehtävä valintansa seuraavan päivän kesäjuhlille.

Maajussi-Tuomas, 34, viettää puolisoehdokkaidensa kanssa ryhmätreffejä ravitunnelmissa Vermon raviradalla. Hän pyytää puolisoehdokastaan Jonnaa, 38, juttelemaan kanssaan kahden kesken.

– Jonnan kohtaaminen oli kyllä äärimmäisen mukava. Hän pääsi yllättämään ihan puun takaa, Tuomas kertoo jaksossa kameroille.

Ihastus on käsinkosketeltavaa, kun Tuomas ja Jonna juttelevat kahdestaan. Tuomas kertoo, että hänellä on "oikein lämpimiä tunteita ja ajatuksia" Jonnaa kohtaan.

Jonna kehuu Tuomaksella olevan nätti hymy, kun taas Tuomas ihastelee Jonnan silmiä.

– Kyllähän noita katselisi enemmänkin, Tuomas sanoo Jonnalle.

– Tärkein asia, mitä sain kuulla Tuomakselta, oli se, että hänkin on ehkä ihastunut minuun hiukan... Tai no, ehkä vähän enemmänkin, Jonna hymyilee juttutuokion jälkeen kameroille.