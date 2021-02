Vapaavuori vastaa Marinin syytöksiin vastuuttomuudesta: "Emme tarvitse vastakkainasettelua tai käskyttämistä"

– Vastuullisuus on tietoon perustuvaa yhteiskunnallista kokonaisharkintaa. Etäkoulun haitat nuorille ovat kiistattomat. Pitkäaikaishaittoja voimme vain arvailla, ja rajoituksen vaikuttavuus epidemian leviämiseen on vaatimaton. Pääkaupunkiseudulla on laaja yhteisymmärrys asiassa. Täsmälleen sama tulkinta on tehty myös esimerkiksi Vaasassa, kirjoittaa Vapaavuori.