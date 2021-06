Vapaavuori: Hallitus väistelee vastuuta ravintolarajoitusten purkamisessa: "Ei siihen meiltä tarvita mitään linjausta"

– Tämä kuuluu vain ja ainoastaan maan hallitukselle. Valtioneuvostolla on täysi oikeus tehdä päätös (rajoitusten lieventämisestä) nojautuen sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epidemiologiseen arvioon. Ei siihen tarvita meiltä mitään linjausta.

– Tämä on väärinkäsitys. Ei edellytyksenä ole se, että alueet tekisivät päätöksiä. Aiemmin on useita kertoja kevennetty ja kiristetty rajoituksia ilman, että alueet tekevät mitään päätöksiä, Vapaavuori sanoo MTV Uutisille.

– Se, että STM nyt vaaliviikolla kysyy, ei voi perustua mihinkään muuhun kuin siihen, että nyt on vaaliviikko, Vapaavuori sanoo viitaten kuntavaaleihin.

Koronaryhmät koolla torstaina

– Itse henkilökohtaisesti näen, että meillä on mahdollisuus olennaisesti keventää kaikki rajoituksia, myös ravintolarajoituksia.

– Tottakai tämä on yksi asioista, joka on pöydällä. On mahdollista, että siirrymme kiihtymisvaiheeseen. En lähde sitä ennakoimaan.