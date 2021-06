Ravitsemisliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä – tämä kaikki muuttuu jo huomenna

Rajoitukset perustason alueilla

Perustason alueilla anniskelu on sallittu kello 07–01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 05–02.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.