Anni Vuohijoen epäillään häirinneen kiekkoleijonia Pekingin talviolympialaisissa

Vuohijoki kertoi puhuvansa avoimesti seksuaalisuudesta, mutta korosti, että siitä on pitkä matka seksuaaliseen häirintään.

"Loppuun käsitelty"

– Suomen Olympiakomitea hallituksineen on sitoutunut noudattamaan Suekin vakavien eettisten rikkomusten kurinpitomääräyksiä ja epäiltäessä seksuaalista häirintää kuuluu asia Suekin alle. Miksi näitä asioita ei voisi selvittää perin pohjin?

Vuohijoen mukaan kuulemisen päätteeksi hänelle ilmoitettiin, että asia on hänen osaltaan loppuun käsitelty.

Torstaina Vapaavuori sanoi häirinnän vuoksi irtisanoutuneen huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäen tapausta käsitelleessä tiedotustilaisuudessa, että Olympiakomiteassa on selvityksessä toinenkin häirintäepäily Lehtimäen lisäksi.

– On totta, että minun tietooni on saatettu epäily, että Anni Vuohijoki olisi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Tämän pohjalta olen käynyt Anni Vuohijoen kanssa keskustelun. Olympiakomitea on saattanut asian Suekin käsittelyyn, Vapaavuori sanoi.