Seuraa Vapaavuoren suoraa tiedotustilaisuutta: Rajoitusten purkaminen pääkaupunkiseudulla sujunut hyvin

Tilaisuudessa on mukana Helsingin nuorisoneuvoston tiedottaja Iris Kässi, joka kertoo koululaisten koronaturvallisesta, kesäloman vietosta ja nuoria koskevista koronarajoituksista.

17.06: Tällä viikolla on tehty höllennyksiä rajoituksiin. Uusimpia avattuja paikkoja ovat esimerkiksi kirjastot, museot ja uimahallit. Vapaavuoren mukaan rajoitusten purkaminen on sujunut hyvin.

17.05: Pormestari Vapaavuoren mukaan Helsinkiin on tulossa hyviä määriä rokotteita tulevilla viikoilla. Ensiviikolla rokoteajanvaraus avautuu 35–39-vuotiaille. Rokotekattavuus vanhimmissa ikäluokissa on korkea.

17.02: Helsingin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 68. Viime viikolla luku oli 69. Testauksen määrä on pysynyt hyvällä tasolla. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yli 285 000 helsinkiläistä.