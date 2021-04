Vapaaottelu nousi esille Koskelan surman oikeudenkäynnissä – näin kommentoi ammattivapaaottelija: "Meillä on paljon nuoria treenaamassa eikä heistä kukaan löisi ketään kadulla"

– Meillä on paljon nuoria täällä salilla treenaamassa. Heistä kukaan ei ikinä löisi ketään kadulla. Arvostus kasvaa salilla. En yhdistä kamppailulajeja kadulla tapahtumaan väkivaltaan. Tietysti netissä olevia videoita ei välttämättä jokainen ihan ymmärrä, Mäntykivi jatkaa.

– Lähtökohta vapaaottelussa on se, että kun häkkiin tullaan, se on täysin vapaaehtoista. Jos ihminen haluaa toista satuttaa, niin se ei millään tavalla kuulu kamppailu-urheiluun eikä vapaaotteluun. Esimerkiksi pieni kähinä jääkiekossa maalin edustalla ei tulisi kuuloonkaan vapaaottelussa, toteaa lajiliiton varapuheenjohtaja Heikki Kaijalainen.

– Aika moni on sitä mieltä, että tämä laji, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen energian purkamisen, on auttanut hallitsemaan itseään ja omaa käyttäytymistä. Kun matolla nyhjää ja varsinkin kun on vastaanottavana osapuolena, niin kyllä se opettaa nöyryyttä. Ja siinä myös todella tuntee, miltä se todella tuntuu, kun sinua lyödään päähän.