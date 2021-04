Teinimurhasta syytetyt suunnittelivat käyttävänsä "ufc-juttuja" uhriin – vapaaottelun kuvamaailma on yhä raaempaa ja se inspiroi osaa lapsista, sanoo lapsiasiainvaltuutettu

Suosittujen vapaaotteluvideoiden kuvasto on raaistunut, kertoo lapsiasiavaltuutettu.

Esimerkiksi Koskelan murhasta syytetyt nuoret olivat keskustelleet Snapchat-viesteissä ennen tekoa "ufc-juttujen" käyttämisestä uhriin. UFC eli Ultimate Fighting Championship on vapaaotteluorganisaatio.

"Katuväkivalta on muuttunut raaemmaksi"

– Kyllä poliisi on vuonna 2020 toistuvasti ilmaissut huolensa siitä, että katuväkivalta on muuttunut raaemmaksi ja se näkyy myös sairaaloihin hakeutumisena ja henkirikoksina.

– Se on tosi koukuttavaa. Lapset, tutkimustenkin mukaan, vähitellen turtuvat siihen. Ensimmäiset matsit, mitä katsoo, niin ajattelee, että "kauheata, tuossa käy tosi pahasti", mutta hiljalleen se ei tunnukaan niin pahalta, lapsiasiavaltuutettu kertoo.

"Ne teot, mitä oikeudenkäynnin mukaan uhrille on tehty, niin eivät ne millään tavalla kuulu vapaaotteluun"

– Tämä Koskelan tapaus on tietysti todella ikävä, mutta ne teot, mitä oikeudenkäynnin mukaan uhrille on tehty, eivät ne millään tavalla kuulu vapaaotteluun. Ei kenenkään päälle hypitä eikä ketään lyödä millään putkilla, toteaa vapaaotteluliiton varapuheenjohtaja Heikki Kaijalainen.

"Valitettavasti meillä on myös lapsia ja nuoria, jotka ottavat näistä mallia"

Pekkarisen mukaan lapset voivat sekoittaa totuutta ja fiktiota keskenään – ja vastuu on aikuisilla.

– Se, mikä tekee tästä urheilussa esitettävästä tappelusta vahingollista on se, että se ei ole fiktiota, vaan se tapahtuu oikeasti. Ja silloin lapsen ja nuoren on entistä vaikeampi erottaa, mitä toiselle voi tehdä ilman, että sattuu tosi pahasti. Valitettavasti meillä on myös lapsia ja nuoria, jotka ottavat näistä mallia.