Vantaan vankilamurhasta epäillään enää kahta nuorta miestä – kolme muuta vapautettiin: "Motiivi on aika hyvin selvillä"

– Asiaan on saatu niin paljon selvyyttä, että näitä kolmea aiemmin vangittuna ollutta ei ole enää syytä epäillä osallisuudesta murhaan. Heidät on tänään vapautettu tutkintavankeudesta tämän jutun osalta, mutta he pysyvät vangittuina muiden juttujen takia, tutkinnanjohtajaa sijaistava rikoskomisario Mikko Minkkinen kertoo MTV Uutisille.