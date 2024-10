Vantaan kouluampumisessa hengenvaarallisesti loukkaantunut 12-vuotias tyttö on päässyt sairaalasta kotiin – "Ihmeeksi tätä voi kuvailla"

– Meillä on tällä hetkellä se tieto, että hänet olisi kotiutettu sairaalasta aivan äskettäin. Ihmeeksi tätä varmasti voi hyvinkin kuvailla, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Särkkä sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.

Laukaukset ammuttiin lähietäisyydeltä

Särkkä kertoo Rikospaikassa, että murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä epäilty 12-vuotias poika on katunut tekoaan. Kouluampumisen esitutkinta on nyt valmistunut ja poliisi tiedottaa siitä laajemmin ensi viikolla.

– Onhan tämä ollut tosi vaikea tapaus käsittää ja ymmärtää, kun on noin pienistä lapsista kyse mukaan lukien tekijä. Se on iso kysymys, miksi tällaiseen tilanteeseen on päädytty, Särkkä sanoo.