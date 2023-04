Rikosseuraamuslaitoksen sijoituspäätöksiä kritisoidaan – vangit kertovat turvattomuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) tapa sijoittaa vankeja on aiheuttanut kysymyksiä paitsi Kriminaalihuollon tukisäätiössä myös STT:n haastattelemissa vangeissa.

STT on keskustellut ensikertalaisena huumerikoksista vankilaan tuomitun perheenisän kanssa, joka on istunut yli kuuden vuoden tuomiostaan toistaiseksi yli kaksi ja puoli vuotta tutkintavankina, josta suuren osan rajoitetuissa oloissa. Hän ei juurikaan ole saanut tavata yhtä lapsistaan perhetapaamisessa tuomion aikana.

Lapsi on jo täysi-ikäinen, mutta syytä tapaamisen epäämiselle ei miehen mukaan ole kerrottu. Mies on sijoitettuna vankilaan, johon käräjäoikeus päätti aiemmin olla sijoittamatta häntä terveydenhuollollisista syistä. Mies ei ole päässyt kertaakaan tuomion aikana lomille, eikä häntä ole suostuttu siirtää avoimempiin oloihin vuosista huolimatta.

All Over Press

Vastaavasti aiemmin tässä kuussa MTV Uutiset kertoi, että katujengirikoksista syytetty someräppäri Milan Jaff on sijoitettu Riihimäen vankilassa mielentilatutkimuksen jälkeen samalle osastolle, jossa toinen vanki heitti hänen päälleen kuumaa vesi-öljy-seosta.

Jaff sanoo STT:lle, ettei tunne vankilassa oloaan turvalliseksi ja että on koettanut selvittää sijoittamisensa syytä. Hänen mukaansa osastolle sijoittamista on perusteltu hänen turvallisuudellaan. Jaff ei ymmärrä perustelua, sillä hän nimenomaan tuntee olonsa turvattomaksi osastolla. Jaff on tällä hetkellä tutkintavanki ja odottaa tuomiota seksuaalirikossyytteisiinsä.