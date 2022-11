Vankilavirkailijain liitto tekee rikosilmoituksen Pyhäselän vankilan turvallisuusongelmista: "Kuka on vastuussa tästä ja työturvallisuudesta?"

Puutteita muissakin vankiloissa

– Ikävä todeta, että välillä ongelmia on muissakin yksiköissä. Viime vuonna turvallisuudesta tehtiin ulkoinen selvitys, jossa nostettiin selkeästi esiin, että turvatekniikassa on puutteita useassa vankilassa.

Rikosilmoitus tekeillä

Santamäen mukaan asioita on kuitenkin yritetty parantaa ja on parannettukin.

– Teemme tutkintapyynnön, että kuka on vastuussa tästä ja työturvallisuudesta. Kun asioista on puhuttu, on henkilökuntapula, ei ole valvontaa ja tällaisia ongelmia on tuotu esiin, niin haluamme, että poliisi selvittää tämän asian, Santamäki sanoo.