Supertähdeltä suora purkaus motivaatiohaasteistaan – "Mitä järkeä tässä on?"

Golfin supertähti Scottie Scheffler on kertonut The Open Championshipin alla motivaatiohaasteistaan.

29-vuotias Scheffler on ollut jo useamman vuoden ajan golfin maailmanlistan kärjessä. Scheffler on tänä vuonna voittanut jo yhden major-turnauksen, PGA Championshipin.

Palkintorahoja Scheffler on kerännyt menestyksekkään uransa aikana jo 87,9 miljoonan dollarin (noin 75,6 milj. euron) edestä.

Vaikka Scheffler on elämänsä vireessä, on jenkkitähti paininut viime aikoina motivaatiohaasteiden kanssa.

– Tämä ei ole antoisaa elämää. Se on sitä saavutusten osalta, mutta ei sydämen syvimpien paikkojen osalta, Scheffler sanoo BBC:n mukaan.

– On paljon ihmisiä, jotka saavuttavat sen, minkä he kuvittelivat olevan antoisaa elämää, mutta kun sinne pääsee, he pohtivat, mitä järkeä tässä on, Scheffler jatkaa.

Scheffler myöntää, että on itsekin pohtinut päässään samaa kysymystä.

– Miksi haluan voittaa tämän turnauksen niin kovasti? Se on asia, jonka kanssa painin päivittäin.

Schefflerillä ja hänen vaimollaan on kotona reilun vuoden ikäinen poika. Tähtigolfarin prioriteetit ovat perheen perustamisen jälkeen muuttuneet merkittävästi.

– Olen kiitollinen, että saan pelata golfia, mutta jos golf alkaa koskaan vaikuttaa kotioloihini tai perhesuhteisiini, se tulee olemaan viimeinen päiväni, jolloin pelaan tätä ammatikseni, Scheffler sanoo.

– Tämä ei ole elämäni tärkein asia. Sen takia painin sen kanssa, miksi tämä on niin tärkeää minulle. Olen mieluummin hyvä isä kuin erinomainen golfari. Se on minulle tärkeämpää.

Urallaan menestystä niittänyt Scheffler painottaa, että golf tarjoaa kyllä upeita ja iloisia hetkiä, mutta saavutusten tuoma ilo haihtuu nopeasti.

– Se on upeaa kahden minuutin aikana. Sitten siirrytään taas seuraavaan viikkoon. Tuntuu siltä, että teet koko elämäsi töitä juhliaksesi turnausvoittoja muutaman minuutin ajan. Se euforian tunne kestää vain muutamia minuutteja, Scheffler sanoo.

The Open Championship käynnistyy torstaina. Scheffler on yksi kilpailun suurimmista voittajasuosikeista.