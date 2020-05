Vangit raivoissaan koronarajoituksista: Muu yhteiskunta avautuu, mutta vangit eivät saa tavata läheisiään – "Kun perhe viedään pois, ei jäljelle jää mitään"

– Ilmapiiri ei ole kiristynyt vankien kesken, mutta jokaisella on hermot kireällä ja se suuntautuu vankilan johtoa kohtaan. Meille ei kerrota mistään mitään. Lomista kukaan ei ole puhunut sanallakaan maaliskuun puolivälin jälkeen.

– Meiltä on otettu kaikki oikeudet pois eikä mitään ole annettu tilalle. Tuntuu, että koronaa käytetään lyömäaseena vankeja vastaan, alle nelikymppinen Jere (nimi muutettu) sanoo.

Sovinto huoltajuudesta juuri ennen koronaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jere suorittaa kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta Vilppulan avovankilassa. Koevapauteen hän on pääsemässä elokuussa.

Siviilissä häntä odottavat naisystävä ja esikouluikäinen tytär, jonka huoltajuudesta hän on kiistellyt pitkään lapsen äidin kanssa. Juuri kun hän sai naisen kanssa sovittua pitkään jatkuneet huoltajuuskiistat ja ex-pari sai sovittua lapsen tapaamisista, tuli korona.

– Ehdin tavata tytärtäni vuoden tauon jälkeen kaksi kertaa alkuvuonna ennen epidemiaa. Tapaamiset olisivat paikassa, jossa on lapsen ja minun lisäksi vain yksi ihminen. Mitään koronariskiä siinä ei ole, mutta hakemuksista ja tilanteestani huolimatta kaikki tapaamiset lapsen kanssa on evätty, Jere tuskailee.

Jeren mukaan vankilanjohto vetoaa lomien kieltämisessä maailmanlaajuiseen pandemiaan. Hän on hakenut lomia korona-aikana, mutta kaikki on evätty.

– Ei lomia harkita edes tapauskohtaisesti. Perhe on monelle vangille kaikista tärkein asia. Kun se viedään pois, ei jäljelle jää juuri mitään. Osa vangeista ei edes juttele muille kuin perheenjäsenille, joten tapaamiset ovat elintärkeitä, hän sanoo.

Kuntosalin avaaminen ei lohduta

Sekä suljetuissa että avovankiloissa kaikki kuntosalit, liikuntasalit, saunat ja kirjastot avataan vankien käyttöön ensi maanantaina. Se ei kuitenkaan monia vankeja lohduta.

Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja Ari Juuti kertoi viime viikolla MTV Uutisten haastattelussa, että rajoitusten purkaminen aloitetaan sisäisistä toiminnoista, koska vankiloissa ei haluta olla eturintamassa purkamassa rajoituksia.

Vangit saavat siis jatkossakin poistumisluvan vankilasta vain erittäin tärkeästä syystä, kuten lähiomaisen hautajaiset tai lähiomaisen vakava terveydellinen syy. Lähiomaisten ja vankien lasten tapaamisiin liittyviä päätöksiä tehdään Rikosseuraamuslaitoksessa vasta juhannusviikolla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Nyt kun muu yhteiskunta avautuu, pitäisi Risessä olla täysi suunnittelu käynnissä siitä, miten vankien tapaamiset aloitetaan taas. Niissä ei ole mitään riskiä, koska tapaamisissa vangin ja omaisen välissä voi olla pleksilasi. Tapaamisten pitäisi alkaa pyöriä samaan aikaan kun muu yhteiskunta avautuu, Helsingin vankilassa tuomiotaan suorittava Timo (nimi muutettu) kertoo.

Skypepuhelut eivät toimi

Tapaamiset ovat olleet keskeytyksissä vankiloissa 13. maaliskuuta lähtien. Henkilökohtaiset tapaamiset on koronarajoitusten aikaan korvattu skypepuheluilla.

Jere opiskelee Vilppulan avovankilasta käsin. Opiskelut ovat jatkuneet koronasta huolimatta. Myös työtoiminnot vankilassa ovat olleet käynnissä läpi koronaepidemian.

Vangit saavat käydä kaupassakin kuten normaalisti.

– Me voimme käydä kaupoissa ja töissä, mutta emme tavata omaisiamme. Se on käsittämätöntä. Skype on tukitoimena olematon eikä korvaa tapaamisia. Lapset eivät edes skypeä ymmärrä tai pysty käyttämään, joten en ole voinut olla yhteydessä tyttäreni kanssa, Jere suree.

Neljän vuoden tuomiotaan vankilassa suorittava Niko (nimi muutettu) on ollut Vilppulan avovankilassa nyt vuoden.

– Siviilissä minulla on puoliso ja tärkeitä lähiomaisia. On todella ikävää, etten ole saanut tavata heitä. Skypepuhelut eivät toimi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vartijat eivät suojaudu

Kaikista eniten vankeja ihmetyttää se, että heiltä on viety oikeudet tavata läheisiään, mutta samaan aikaan vartijat tekevät töitä ilman kasvomaskeja ja hanskoja.

– On jeesustelua sanoa meille, että vankiloissa vältellään koronaa, kun henkilökunta ei edes suojaudu. Vartijat tapaavat vankilan ulkopuolella koko ajan ihmisiä. Sitten he tulevat vankilaan, eivät suojaudu ja koskettelevat asioita laitoksen sisällä. Ei korona vangeilta vankilaan tule, vaan vartijoilta, jos on tullakseen, Jere toteaa.

– Ihmetyttää tämä ajattelu, että rajoitukset eivät koske vartijoita. Ajatellaan ilmeisesti, että heihin korona ei tartu, elinkautisvanki Matti (nimi muutettu) sanoo.

Vilppulan avovankilassa hämmennystä on aiheuttanut myös se, että ulkopuolisia ihmisiä käy vankilan puutarhassa kukkaostoksilla, kun samaan aikaan vankien kulku omaan kotiin on tiukasti kielletty.

Minnan (nimi muutettu) mies on tutkintavankina Vantaan vankilassa ja pariskunta on nähnyt toisiaan maaliskuun alun jälkeen vain skypen kautta. Videopuheluista Minna on nähnyt, miten vartijat ovat hänen miehensä lähellä ilman suojauksia.

– Vartijat eivät käytä suojavarusteita lähikontaktissa, kuten osastosiirroissa tai vankien rauhoittamistilanteissa. Samaan aikaan meitä läheisiä ei päästetä pleksin taakse tapaamaan vankia. Siinä ei olla missään kosketuskontaktissa, joten riskiä koronasta ei ole.

Johto määritteli riskiryhmäläiseksi

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Murhasta tuomittu elinkautisvanki Matti ihmettelee, kun vankilan johto määritteli hänet koronan riskiryhmään kuuluvaksi, vaikka ikänsä tai terveydentilansa puolesta hän ei sitä ole. Matin kohdalla se on tarkoittanut eristäytymistä ja työnteon loppumista.

– Työni on torpattu, koska minun väitetään kuuluvan riskiryhmään. Nyt olen ollut yli kaksi kuukautta tekemättä töitä tai tapaamatta perhettäni.

– Meille sanotaan, että voimme soittaa skypepuheluita, mutta ne pitäisi soittaa toimistosta, missä vieressä seisovat vartijat ilman suojia. Sellaista riskiä en halua ottaa. Olen pyytänyt saada käyttää tablettia tai älypuhelinta skypepuheluihin, mutta siihen ei suostuta, hän kertoo.

Matin mukaan riskiryhmäläiset syövät avovankilassa kello 11, mutta usein paikalla on myös muita vankeja.

– Eriarvoisia täällä ollaan ja se luo ristiriitoja vankien kesken.

Kaupassa samaan aikaan muiden kanssa

Avovankilassa vangit käyvät kaupassa ostamassa itselleen ruokaa, koska linnassa heille tarjotaan arkisin vain yksi ateria ja viikonloppuisin ei sitäkään.

Kaupassa vangit voivat kuitenkin altistua koronavirukselle.

– On erikoista, että meidät viedään kauppaan samaan aikaan, kun siellä on muitakin ihmisiä. Kaupassa on riskiryhmäläisille oma aika aamuisin, mutta ei meitä silloin kauppaan kuljeteta, Matti ihmettelee.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kotona Matilla on vaimo, kolme lasta ja neljä lastenlasta. Normaalitilanteessa hän tapaa perhettään säännöllisesti ja käy lomilla. Siviilissä hänellä on myös työasioita huolehdittavanaan.

– Lomilla hoidan normaaliasioita, kuten töitä tai lääkärissäkäyntejä. Nyt ne kaikki on pitänyt perua. Vankilanjohdosta määritellään, mikä on tärkeää minulle ja mikä vähemmän tärkeää.

Lomien säästyminen helpottaisi

Vangit toivovat, että nyt kun heidän lomansa on peruttu yli kolmen kuukauden ajalta, he saisivat korvaavia lomia koronan jälkeen.

– Se auttaisi, jos meille kerrottaisiin, että lomapäivät säästyvät ja saamme enemmän lomia syksyllä. Kukaan ei kuitenkaan usko siihen. Oletus on, että menetämme ne lomat, Jere sanoo harmistuneena.

Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja Ari Juuti totesi viime viikolla MTV Uutisten haastattelussa, että vankiloiden rajoituspäätösten taustalla ei ole lakia, vaan kyse on harkinnanvaraisuudesta.

– Me noudatamme Suomen hallituksen antamia ohjeita kuten muu yhteiskunta. Muidenkin ihmisten elämää on rajoitettu ja niihin ohjeisiin nämä rajoitukset perustuvat. Näillä rajoituksilla on puhtaasti suojelutarkoitus. Niillä suojellaan vankeja ja henkilökuntaa, Juuti sanoi.

Lausunto on herättänyt raivoa monessa vangissa ja heidän omaisissaan. Etenkin nyt, kun muuta yhteiskuntaa on avattu.

– Tapaamisten perumisen jatkamiselle ei ole perusteita, kuten niille ei alunperinkään ollut. Tilanne käy hermoille suurimmalla osalla vangeista. Tämä ei ole laillista, tutkintavangin puoliso Minna kertoo.

– Nämä rajoitukset eivät ole harkinnanvaraisia, vaan ne ovat mielivaltaisia, Sörkan vanki Timo sanoo.

Parisuhteet koetuksella

Helsingin suljetusta vankilasta äskettäin avovankilaan siirretty elinkautisvanki Jape hämmästelee, miten Rise voi päätöksillään rikkoa lastenkin oikeuksia tavata vanhempiaan.

Japella on kaksi alakouluikäistä poikaa ja avovaimo, joita hän on tavannut viimeksi helmikuun alussa perhetapaamisessa.

– Vankiloiden johtajat ovat varmasti seuranneet THL:n johtajien lausuntoja koronasta ja kuinka tartuntahuiput olivat jo yli kuukausi sitten. Miksi meidän ei silti anneta tavata läheisiämme? Jos tapaamisia mietitään vasta juhannusviikolla, niiden järjestäminen venyy pitkälle kesään tai syksyyn.

– Pahinta on, jos syksyllä tulee toinen tautiaalto ja taas tapaamiset venyvät. Monen vangin parisuhdekin on kriisissä tämän eristämisen takia, Jape sanoo.

Jape on ollut suoraan yhteydessä Riseen rajoitusten vuoksi, mutta hänelle on perusteltu päätöksiä vain vankien turvallisuudella. Myös Jere on kannellut asiasta.