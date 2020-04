Vankien lomat kiellettiin ja omaisten tapaamiset peruttiin koronan takia – ex-jengipomo Keijo Vilhunen pääsi silti juhlimaan poikansa syntymäpäiviä: "Tietyt vangit nauttivat erityisoikeuksista"

"Tietyt vangit nauttivat erityisoikeuksista"

Vankilan sisällä Vilhusen lomaa on ihmetelty suuresti henkilökunnan keskuudessa.

– Tietyt vangit nauttivat erityisoikeuksista ja heitä koskevat eri säännöt kuin muita. Tätä lomaa on ihmetelty paljon kun tiedetään, millaisia rajoituksia korona-aika on aiheuttanut kaikkialla. Vilhusen loma on myös täysin vastoin keskushallintoyksikön ohjeita, MTV:lle kerrotaan.