Rehtorineuvosto: Yliopistojen valintakokeiden määrää on tarkoitus vähentää merkittävästi

Unifin mukaan on tunnistettu yleisesti, että pääsykokeiden määrää tulee karsia, sillä nykyinen järjestelmä on liian raskas niin hakijoiden kuin yliopistojenkin kannalta. Valintakokeiden rooli osana opiskelijavalintoja on myös muuttunut, kun noin puolet uusista opiskelijoista pääsee opinahjoon todistusvalinnan perusteella.