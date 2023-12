Vankiloissa havaittu uusi merkittävä turvallisuusuhka

Vankilavirkailijain Liitto kirjoittaa tiedotteessaan, että Rikosseuraamuslaitoksen pitkään jatkunut henkilöstöpula on vakava turvallisuusongelma. Työvoimapulaa on jouduttu vuosien ajan paikkaamaan alalle kouluttamattomilla määräaikaisilla, joilla ei ole kokemusta vankien kanssa työskentelystä. Henkilöstöpula on akuutti ja liitto vaatii välittömiä toimenpiteitä.