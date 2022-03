Vankeustuomio henkirikoksesta käänsi elämän suunnan – entinen jengirikollinen Juri auttaa nyt muita: "Enää en pelkää"

Escobar kasvoi lähiössä Tukholmassa. 12-vuotiaana hän tutustui muihin naapurilähiön nuoriin, joiden elämässä oli samankaltaisia vaikeuksia kuin Escobarilla.

Koulu ei sujunut, kotona oli vaikeaa ja pojat viettivät enemmän aikaa ulkona kaduilla kuin omassa kodissa. Päihteetkin houkuttelivat.

– Aloitimme yhdessä rikollisen elämän ja meistä muodostui jengi. Aluksi teimme pienempiä rikoksia, mutta sitten huumeet tulivat kuvioon ja väkivalta alkoi pahenemaan, hän kertoo.

Väkivaltaisia yhteenottoja muiden jengien kanssa

Pikkuhiljaa rikokset kovenivat. Jengi ajautui riitoihin muiden jengien kanssa.

– Väkivalta alkoi pahenemaan, kun olimme 15–16-vuotiaita. Meillä oli aseita ja sotia muiden jengien kanssa. Ajauduimme väkivaltaisiin yhteenottoihin meitä paljon vanhempienkin jengien kanssa, Escobar kertoo.

Eri jengit vaikuttivat omilla alueillaan ja eri lähiöissä.

– Käytin tuohon aikaan paljon huumeita ja tein sen takia rikoksia. Oli väkivaltaa, kovia yhteenottoja toisten jengien kanssa ja huumeita ja rikoksia joka päivä.

Lopulta Escobar syyllistyi 21-vuotiaana henkirikokseen ja sai 10 vuoden vankeustuomion. Hän istui vankilassa seitsemän vuotta. Noiden vuosien aikana hän pääsi eroon rikollisesta elämästä.

– Minulle syntyi lapsi ja päätin, että en enää palaa vankilaan enkä jatka rikoksia. Tärkeintä oli pysytellä erossa huumeista. Nyt olen ollut vuosia ilman päihteitä.

Jengisotia

Escobar tuntee erityisen hyvin ruotsalaisen jengikentän, koska hän oli niin pitkään itse mukana siinä. Nykyään hän tekee töitä jengiläisten kanssa.

Hän kertoo, että on yleistä, että jengeissä on mukana vasta 15–20-vuotiaita nuoria.

Vuonna 2012 tapahtui käänne, kun rikollisjengien yhteenotot ja väkivalta pahenivat selvästi.

– Sitä ennen oli ammuttu jalkoihin ja varoitettu. Viimeisen kymmenen vuoden ajan on kuitenkin ammuttu jo tappaakseen eikä enää pelätä murhata. Jengien väleillä on sotia, ja murhaamisen syyksi voi riittää pelkästään se, että on mukana toisessa jengissä, Escobar kertoo.

Rikollisia autetaan monin tavoin

Escobar perusti vuonna 2020 Vision 24-järjestön, jonka kautta hän auttaa jengiläisiä, jotka haluavat eroon rikollisesta elämästä.

Järjestö muuttaa henkilön toiselle paikkakunnalle ja järjestää tälle asunnon. Ennen muuttoa selvitetään yhdessä poliisin kanssa, että henkilön on turvallista muuttaa uudelle paikkakunnalle, ettei vastassa odota ikävyyksiä.

Järjestö tarjoaa jengirikollisille myös hoitoa ja neuvontaa. Päihteettömyyteen on tarjolla tukea.

– Minun kokemukseni mukaan 90–95 prosenttia jengiläisistä haluaa eroon siitä elämästä, mutta he eivät pysty siihen yksin. Jos heitä autetaan oikealla tavalla, he pääsevät irti.

– Meidän asiakkaanamme on monia sellaisia ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnan silmissä vakavia ja pahoja, vaarallisia rikollisia. Meidän kauttamme he ovat saaneet apua, löytäneet työtä ja pystyneet aloittamaan uuden elämän.

Hengenmenetys pelottaa monia

Järjestön asiakkaat ovat 18–50-vuotiaita ja tällä hetkellä kaikki ovat miehiä. Suurin osa heistä on 20–25-vuotiaita.

– Yleensä he haluavat irti rikollisjengeistä viimeistään silloin, kun he ovat vaarassa menettää oman henkensä. Tärkeintä on, että ihminen itse sitoutuu apuun. Muuten irtautuminen ei onnistu, Escobar tietää.

Escobar on itse äärimmäisen kiitollinen siitä, että hän on päässyt eroon rikosten tekemisestä. Nykyään hän on yrittäjä, auttaja, kolmen lapsen isä ja aviomies.