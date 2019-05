THL:n tilastojen mukaan ensimmäinen tapaus, jossa vesiverkoston huonon kunnon vuoksi likaantunut talousvesi aiheutti epidemian, ilmeni vuonna 2012. Yhteensä verkostojen huonosta kunnosta johtuvia epidemioita on siitä alkaen tilastoitu 14 kappaletta.

– Enimmillään tällaisissa tapauksissa on sairastunut kerralla muutamia satoja ihmisiä, sanoo johtava tutkija Ilkka Miettinen THL:stä.

THL on tilastoinut asiaa vuodesta 1997 alkaen. Sen aikana saastuneista vesistä ilmentyneitä epidemioita on ilmennyt yhteensä 95 kappaletta. Suurin osa talousveden saastumistapauksista johtuu yhä pohjavesien likaantumisesta, mutta putkiverkostojen ikääntymisen merkitys epidemioiden aiheuttajana on kasvussa.