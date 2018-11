Suomen vesijohtoverkoston kunto heikkenee nopeasti – putkivuotojen ja tautiepidemioiden riski kasvaa

Vesijohtoja on saneerattu huomattavasti hitaammin kuin tarve olisi vaatinut. Kun korjausvelka kasvaa, putkirikot lisääntyvät. Myös saastuneen veden aiheuttamien tautiepidemioiden määrä voi kasvaa, ellei vesijohtoja saada kuntoon.

Pääkaupunkiseudulla on 3 200 kilometriä vesijohtoputkia, joista vanhimmat on rakennettu 1800-luvulla. Pääkaupunkiseudun vesijohtoverkostossa tapahtuu 230–250 putkirikkoa vuodessa.

– Kyllä meillä on paljon vuotoja ja paljon rikkoja suhteessa muihinkin, mutta on meillä myös resursseja. Muun muassa varallaolo on vahvaa. Mitä tahansa tapahtuu, pystymme reagoimaan kaikkina aikoina, HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) verkostopäällikkö Sami Sillstén vakuuttaa.