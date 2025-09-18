Helsingin poliisi epäilee kahta ihmistä virkavelvollisuuden rikkomisesta valtion lastensuojeluyksiköissä eli valtion koulukodeissa.
Epäillyt teot sijoittuivat poliisin mukaan vuosiin 2021–2023. Esitutkinta on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan kahden epäillyn osalta.
Poliisi tutki muun muassa sitä, oliko viraston johdossa rikottu virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä tai käytetty virka-asemaa väärin.
Esitutkinnassa selvitettiin myös hankintoihin ja sivutoimiin liittyviä epäselvyyksiä, poliisi kertoo.
MTV Uutiset kertoi vuosi sitten, että valtion koulukotien (VKK) johtokunta irtisanoi lastensuojeluyksiköiden virkavapaalla olevan johtajan Kaisa Lepolan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esitti aiemmin johtokunnalle Lepolan irtisanomista. Syynä oli häneen kohdistuva luottamuspula, jonka taustalla olivat koulukotien talouteen ja hallintoon liittyvät epäselvyydet.
Juttua täydennetty 18.9.2025 kello 15.10.