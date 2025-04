Vanhempien asenteessa lasten älypuhelimiin tapahtui suuri ja nopea muutos

Puhelinoperaattorien tekemien asiakastutkimusten mukaan esikoululaisille ja ekaluokkalaisille hankitaan aiempaa harvemmin älypuhelin.

Elisan tuoreen asiakastutkimuksen mukaan yhä harvemmalle ekaluokkalaiselle hankitaan älypuhelin. Samaan aikaan yhä useammalle pienelle koululaiselle ostetaan ranteessa pidettävä kellopuhelin. DNA tuli samansuuntaiseen tulokseen viime vuonna tekemässään koululaistutkimuksessa.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen Elisan liiketoimintajohtajan Laura Puusaaren mukaan tulokset kertovat suuresta ja nopeasta asennemuutoksesta.

– Jos me ajatellaan nykyisiä neljäsluokkalaisia, niin heistä käytännössä kaikki on lähtenyt älypuhelimen kanssa kouluun ja ja sen jälkeen kellopuhelimen käyttäjien määrä on meilläkin viimeisen kahden vuoden aikana nelinkertaistunut.

Puusaari ennustaa, että ensi syksynä jo puolet lapsista lähtee kouluun kellopuhelin ranteessa.

Elisa suosittelee, että älypuhelinta ei hankittaisi alle 9-vuotiaille lapsille. Puusaaren mukaan heidän tutkimuksessaan samaa mieltä tämän kanssa ovat erityisesti ne vanhemmat, joilla on jo vanhempia lapsia. Älypuhelittomien lasten vanhemmat ovat kuitenkin vielä tätäkin tiukempia.

– Ne vanhemmat, joilla ei ole älypuhelimia omaavia lapsia kotona, eli ikään kuin puhutaan ensimmäisestä lapsesta, niin he ajattelevat, että vasta yksitoistavuotiaana on hyvä aika hankkia älypuhelin. Siinä me nähdään myös tämmöistä asenteen muutosta ja ja ennakoin, että se asennemuutos tulee jatkumaan.

