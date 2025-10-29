Vauvalla on vakavat vammat, hän ei ole enää hengenvaarassa, kertoo poliisi.
Alle vuoden ikäisen vauvansa tapon yrityksestä epäillyt 20- ja 21-vuotiaat espoolaisvanhemmat ovat edelleen vangittuna. Nuoria vanhempia epäillään alle vuoden ikäisen vauvansa tapon yrityksestä.
Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Elina Hult kertoo MTV Uutisille, että lapset vammat ovat vakavat, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.
– Vammoista on pääteltävissä, että vauvaan on kohdistettu voimakasta väkivaltaa.
Epäilty tekoaika on muuttunut huomattavasti aiempaa kerrottua pidemmäksi. Nyt tekojen epäillään tapahtuneen aikavälillä 5.7.–14.9. Aiemmin uutisoitiin, että tekoaika on ollut 11 päivää päättyen 14. syyskuuta.
– Epäillään, että tekoja on enemmän kuin yksi.
Poliisi on aiemmin kertonut, että he saivat tiedon tapahtuneesta toisilta viranomaisilta 14. syyskuuta.
Hult kertoo, että ilmoituksen tekivät viranomaiset, joilla on lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus.
Tapauksessa ei ole vanhempien lisäksi muita epäiltyjä.