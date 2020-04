Poliisi epäilee äidin surmanneen 2-vuotiaan lapsensa Vantaalla

– Teko on tapahtunut samassa yksityisasunnossa, jonne poliisi meni hälytystehtävälle. Asiaan ei liity ulkopuolisia henkilöitä eikä päihteitä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen tiedotteessa.

Asiasta kertoi aiemmin keskiviikkona Ilta-Sanomat. Lehti kirjoitti tuolloin, että poliisi tutkii asiaa IS:n tietojen mukaan murhana lapsen puolustuskyvyttömyyden takia. IS:n tietojen mukaan poliisilla on selkeä käsitys tapahtumien kulusta.

Juttua on muokattu 21.43: Uutisessa kerrottiin aiemmin, ettei epäillyllä ole Suomessa rikostaustaa. Kyseinen MTV Uutisten tieto on puutteellinen ja se on siksi poistettu jutusta. MTV Uutiset pahoittelee virhettä.