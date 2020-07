Maanviljelijöiden suuri naakkajahti kuohuttaa: Tutkija lyttää sirkusmaiseksi eläintentappokilpailuksi – MTK puolustaa

Tapahtuman Facebook-sivulla kuvataan, miten naakka on yleistynyt Suomessa viime vuosina. Samalla ovat lisääntyneet eläimen aiheuttamat haitat.

– Naakat rikkovat rehupaaleja, aiheuttavat satotappioita ja ulostavat tuotantotiloihin lisäten tautiriskiä. Naakkojen pesät tukkivat ilmastointiputkia ja savupiippuja. Satapäiset parvet voivat olla todellinen riesa. Viljelijöillä on huoli tilanteen kehityssuunnasta, tapahtumakuvauksessa kerrotaan.

– Jahtipäivän järjestäminen on hyvä mahdollisuus parantaa maanomistajien ja metsästäjien keskusteluyhteyttä ja luoda toimivaa jatkuvaa yhteistyötä niin haittalintujen poiston kuin muunkin toiminnan osalta, teksti jatkuu.

– On näkyvissä ilmapiirin koventumista siinä, että jotain lajia vaaditaan hävitettäväksi. Minusta tämä naakkajahti liittyy tähän, hän kommentoi MTV Uutisille.

Pitkään maalla asunut Aaltola ihmettelee, miksi puhe naakkojen aiheuttamista haitoista on korostunut viime vuosina. Hänen mielestään MTK:n tapahtuma poikkeaa luonteeltaan aiemmasta metsästyskulttuurista.

Erityisen huolestuttavana hän pitää metsästyksen kohdistumista juuri naakkaan, joka on hänen mukaansa poikkeuksellisen älykäs ja tutkijoita kiinnostava laji.

Riistasuunnittelija pitää tapahtumaa perusteltuna

– Kanta on kasvanut osin tuntemattomista syistä melko runsaasti viime vuosikymmeninä ollen 1990-luvulla noin 50 000 paria. Osasyynä ovat todennäköisesti kaatopaikat ja maaseutuympäristön muutos naakkaa suosivaksi, hän pohtii.

– On tosin hyvä muistaa, että iso osa metsästäjistä on myös maanomistajia, joten perinteisesti metsästäjien ja maanomistajien välillä on melko hyvät keskusteluyhteydet Suomessa.